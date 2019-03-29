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Başkan Büyükkılıç'tan personel ziyaretleri

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, atölye tesislerinde, fidanlık tesislerinde, zabıta hizmet binalarında ve temizlik garajında çalışanları ziyaret ederek, vedalaştı ve fedakârlık içinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Belediye çalışanları olarak büyük bir aile olarak şehre hizmet ettiklerini belirten Memduh Büyükkılıç, belediye çalışanlarının birbirleri ile saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışmalarını sürdürdüklerini, bu birlikteliğin şehre güler yüzlü belediyecilik ve gönül belediyeciliği olarak yansıdığını kaydetti. Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel faaliyetlerde, çalışanların emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin huzur ve mutluluğu için çalıştığını ve çalışma arkadaşlarının her birinin değerli olduğunu ve kardeşleri ile helâlleştiklerini sözlerine ekledi.

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