Başkan Büyükkılıç'tan Sivas Caddesine alternatif yol

Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı'nı Nalçik Bulvarı'na bağlayacak olan yolun yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, bu projenin Sivas Caddesi'ne alternatif olacağını ve trafiği çok rahatlatacak şekilde stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Şehrin ulaşım ağını artırmak ve daha konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mustafa Şimşek Bulvarı'nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayıp, Nalçik Bulvarı diye nitelendirilen Malatya yolu güzergâhına çıkacak olan yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

MUSTAFA ŞİMŞEK BULVARI'NDAN MALATYA BULVARINA KADAR KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve yüklenici firma yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Mustafa Şimşek Bulvarımızın devamı olan, her zaman konuşulan bir projemizdi. Hatırlanacağı üzere Yıldırım Beyazıt bölgesinden başlayıp, Malatya Bulvarı diye bilinen o caddeye çıkacak şekilde yapılan çalışmamız devam ediyor” dedi.

Alt yapı oluşturma ve kamulaştırma sürecinin tamamlanıp, çalışmaların hızla başladığını vurgulayan Büyükkılıç, “Burası kayalık olmasından dolayı kaynaklı çalışmalarda, alt yapıyı oluşturma bağlamında yapılması gereken boyutlarda, kamulaştırma sürecinde bir zaman kaybı söz konusu oldu. Bütün bunlar tamamlandı. İnşallah Mart ayının 15'inde bize teslim edilip, Nisan ayında da asfaltını yapıp, hizmete sunacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ULAŞIMI ÇOK RAHATLATACAK BİR PROJE

Başkan Büyükkılıç, bu projenin öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu caddenin ve bulvarın önemi, Melikgazi'mizin karşısından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayıp, Mustafa Şimşek Bulvarı olarak devam eden Yıldırım Beyazıt'ı geçtikten sonra Malatya yoluna bağlanan ana arterimize ulaşacak güzergâhımız tamamlanma aşamasına gelecek. Burası Sivas Caddesi'nin bir alternatifi yaklaşımından dolayı ulaşımı çok rahatlatacak bir pozisyon arz ettiğini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yapılan çalışmalar şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

“ALTERNATİF BİR ANA ARTER AÇILIYOR”

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, “Mustafa Şimşek Bulvarı'mız geliyor, Malatya yolu diye bilinen Nalçik Bulvarı'na bağlanıyor. Menfezler yapılıyor, köprüler geçiliyor, hakikaten alternatif bir ana arter açılıyor. İnşallah karşı tarafında da daha sonraki yapılacak çalışmalar ile Anadolu Harikalar Diyarı'na kadar gidecek bir güzergâh ve Sivas Caddesi'ne alternatif şekliyle devam eder diye umuyor ve inanıyoruz” diye konuştu.