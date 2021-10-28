Başkan Büyükkılıç'tan sporculara öğütler

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Sümer Amatör Evindeki programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bir doktor başkan olarak söylüyorum, aman ha aşınızı olmayı ihmal etmeyin. Sağlık bizim olmazsa olmazımız. Kayseri'nin beslenme kültürü bağlamında ister istemez spor bu işin en büyük ilacı. Üstelik para istemeyen bir ilaç. Yürüyeceksiniz, hareket edeceksiniz, koşacaksınız. Bunun adı futbol olur, basketbol olur, voleybol olur. Bu arada engelli dostlarımızın yaptığı çalışmalar olur. Bunlar çeşitlendirilebilir. Biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Amatör spor kulüplerine verilen malzemeler arasında bulunan tekmelik malzemesi ile ilgili olarak da "Aman ha birbirinizi tekmelemeyim. İsabet ederse korunun diye tekmelik de veriyoruz. Amatör kulüplerimize desteğimiz devam edecek" dedi.