Başkan Büyükkılıç'tan TBB Encümen Üyeleri ile istişare toplantısı

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyesi başkanlarla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası'nda encümen üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'ın başkanlık yaptığı istişare toplantısında şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükkılıç, toplantıda yerel yönetimlerin etkinliğini arttıracak talep ve önerilerin dinlendiğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda başarılı işler yapıldığını ve 2023 yılında da yapılmaya devam edileceğini ifade etti.