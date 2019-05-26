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Başkan Büyükkılıç'tan teknik toplantı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, halen devam eden ya da önümüzdeki günlerde başlayacak olan projelerle ilgili teknik bir toplantı yaptı. Toplantıda yeni projeler de ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gerçekleştirdiği toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin projelerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman detaylı bir sunum yaptı. Toplantıya, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Bahçecioğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de katıldı.


Toplantıda Başkanlık makamındaki dev ekran da kullanılarak 15 Temmuz Bulvarı, Erciyes'e yapılacak olan futbol sahaları, kütüphaneler gibi yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, projelerin son durumu, yeni projelerle ilgili teknik konular ve ihale süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler aldı.

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