Başkan Büyükkılıç'tan turizm zirvesi

Memduh Büyükkılıç, hem tarihi hem de kültürel yapısı ile İç Anadolu'nun parlayan yıldızı ve açık hava müzesi olan Kayseri'de, 60 turizm ve seyahat acentesi ile bir araya gelerek, turizm zirvesi gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Kayserimizi gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif boyutuyla tanıtma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Mahallesi'nde Kuyumcuoğlu Konağı, 40 Kapı Restoran'da turizm sektörü temsilcileri ve tur acenteleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ile 60 turizm ve seyahat acentesi katıldı. Burada turizm işletmecileri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kendisini ifade eden bir şehir konumuna geldiğini vurgulayarak, “Potansiyelimiz oldukça yüksek. Hep beraber tanıtım bağlamında daha iyi seviyeye gelmenin alt yapısını oluşturacağız, birbirimize eksiklerimizi hatırlatacağız ve inşallah Kayserimizi gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif tanıtma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı zaman kaybetmeden, ivedi ne yapılabileceğini hep beraber paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hep beraber gayret göstereceğiz” dedi. 60 turizm ve seyahat acentesine seslenen ve şehrin doğusunun bir başka güzel, batısının ayrı güzel olduğunu dile getiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kapuzbaşı ayrı bir güzel, Binboğa ayrı bir güzel. O açıdan İpek Yolu güzergâhında olan, açık hava müzesi niteliğinde olan bu güzel şehrimizi, Erciyes Kayak Merkezi gibi bu işin bir amiral gemisi olarak elbette ki olmazsa olmaz olarak nitelendirdiğimiz boyut ile daha iyi noktaya taşıyacağız. Kapadokya'yla hem komşuluk ilişkileri hem bölgesel potansiyelimiz açısından birlikteliğimizi sağlamamız adına hep beraber dayanışmamızı sürdürmemiz gerekiyor. Birlikte büyüyeceğiz, bölgemizi birlikte geliştireceğiz. Yeni destinasyonlar oluşturacağız. Mozaiklerimizle, Kapuzbaşı Şelalelerimizle, Kültepe Kaniş Karum'uyla, Sultansazlığı'yla, Soğanlı Vadisi'yle, Koramaz Vadisi'yle, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'yla, Karatay Hanı'yla, o bölgede Sultan Hanı'yla ve Pazarören'iyle, inşallah merkezdeki diğer yapılarıyla da şehrimizi en güzel şekilde hep beraber el ele gönül gönüle tanıtacağız. Bunun için alt yapısı oluşturma yönünde irade sergiliyoruz. Hükümetimizle işbirliği halinde, yerel yönetimin dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyoruz.”

Havalimanı terminal binasındaki çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü de aktaran Başkan Büyükkılıç, hızlı trenin de temelinin atıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehre yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, turizm zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin tanıtımı için kolları sıvadıklarını belirterek, “Görüyorsunuz kolları sıvıyoruz. Kayseri'miz bir açık hava müzesidir. Bu şehri tanıtmak, değerlerini insanların hizmetine sunmak amaçlı Turizm İşletmecileri Derneğimiz ile birlikte bir organizasyona katıldık. Bir turizm zirvesi gerçekleştirdik. Şehrimizdeki turizm işletmecilerinin bir arada olduğu, rahatlıkla bizlerle taleplerini paylaştığı, gerek beklentilerini gerekse belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte neler yapılacağını konuştuk” dedi. Kayseri Mahallesi de başta olmak üzere kenti tanıtacak çalışmalara desteklerinin süreceğini vurgulayan Büyükkılıç, “Kapadokya bölgesinde Kayseri işbirliği ile Erciyes gibi önemli bir değerimizin eteğinde el ele, gönül gönüle ne yapılabileceği kaygısına düştük. Bu alanda biz üzerimize ne düşüyorsa, öneriler doğrultusunda hepsini destekliyoruz” şeklinde konuştu. Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ise dernek olarak turizmcileri bir araya getirdiklerini belirterek, “Memduh başkanımızın bizlerle bir arada olmasından dolayı onur duyuyoruz, şehrimizin turizmine destek verdiği için, şehrin dört bir tarafında çalıştığından dolayı derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç'a, toplantı sonunda Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından bir tablo hediye edildi.