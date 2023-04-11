Başkan Büyükkılıç'tan Türkiye Şampiyonu, Kayseri'nin gururu okçulara tebrik

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Spor Kulübü okçuluk takımlarından dereceye girerek Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik etti. Büyükkılıç, “Çalışarak, başararak hedefleri tutturan ve göğsümüzü kabartan okçularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, sportif faaliyetleri gerçekleştirerek gerek amatör, gerekse profesyonel spor etkinlik ile müsabakalarını düzenleyen, sağlıklı bir şehir ile profesyonel sporcu yetiştirmeye özen gösteren kuruluşu Spor A.Ş., yetiştirdiği sporcuları ile yine şehrin ve Türkiye'nin gururu oldu.

Büyükşehir'in 4 okçusu Türkiye şampiyonu oldu

7-9 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U21-U18 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Beyza Karakuş ve Seyit Hasarpa ‘Makaralı Yay U18 Karışık Takım Kategorisi'nde, Yunus Emre Arslan ile Azra Görücü de ‘Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu.

Tarihi başarıya Büyükkılıç'tan tebrik

Türkiye çapında düzenlenen müsabakada Türkiye şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün dört sporcusunun yanı sıra, söz konusu başarıda emeği olan antrenörler Emre Çömez ile Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik ederek, şunları paylaştı:

“Hedefleri tutturarak Kayseri'mizin adını duyuran, şehrimizi birinciliğe taşıyan genç gururlarımız ile birlikte bu başarıda emeği olan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Hedefleri hep tutsun, attıkları oklar 12'den vursun. Başarıları daim olsun diliyorum. Kayseri'mize de bu yakışır. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.”