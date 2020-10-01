Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda önemli bir hamle daha

Memduh Büyükkılıç, büyüyen ve gelişen Kayseri'nin ulaşım konusunda da sorun yaşaması adına önemli bir hamle daha yaparak, Erenköy ile Talas'ı birbirine bağlayacak 30 metrelik 5 kilometre uzunluğunda önemli bir ana arterin açılması için çalışma başlattı.

Şehri imar ederken, geleceğe yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni yollarla Anadolu'nun lider şehri Kayseri'yi adeta güzelleştiriyor. Bir yandan eski yolların onarım, bakım çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları daha konforlu ve güvenli hale getirirken, diğer yandan da yeni yollar açarak ulaşım ağını kuvvetlendiren hizmetler yapıyor. Bu kapsamda, Erenköy-Talas arasında önem taşıyan ana arterde çalışma başlatılması talimatını veren Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde denetleyerek, bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ulaşım konusunu önemsediklerini ve şehrin dört bir tarafından buna yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor. İmar uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Açtığımız bu ana arter, gerçekten hayati projelerimizden birisi. 30 metrelik, 5 kilometrelik uzunluğundaki, Hisarcık yolundan Talas yoluna bağlanacak olan, Çay Bağlarından geçen ana arterimiz. Kısa zaman içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bir taraftan açılışların yol güzergâhlarını belirliyoruz, bir taraftan da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize, bölgemize, Melikgazimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.