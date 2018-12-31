Başkan Büyükkılıç'tan Ülkücülere söz

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nın yer sıkıntısını çözeceğinin sözünü verdi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemeğe Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP İl Meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları yönetimi katıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte Ülkücüler ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nın yer sıkıntısının en kısa zamanda çözülmesi için talimat verdi. Düzenlenen yemekte konuşan Başkan Büyükkılıç, “Ülkücü gençlerimiz vatanının, milletinin, devletinin her zaman yanında olmuşlardır. İlim, irfan yuvası Ülkü Ocakları'nın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bunları biran önce halletmek için bugün İl Başkanımız Volkan Çolak'ın ev sahipliğinde burada buluştuk. Yaptığı işleri takdirle izliyoruz. Sizler burada gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi için bir çaba harcıyorsunuz, bizlerde bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Her zamanda sizlerin destekçisiyiz. Allah sizlerin, ülkücülerin yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Düzenlenen yemeğe katılanlara teşekkür eden Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Memduh Başkanımız sağolsun bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiler. Yıllardır yaşanan yer sıkıntımızı gidermek için bugün bir araya geldik. Sağolsun bu konuyu bugün hallettik. Kendisi bize bunun sözünü vererek gündemden kaldırdık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunda da kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin” diye konuştu.

Yemeğin ardından Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı ve Memduh Büyükkılıç il binasını gezerek bilgiler aldı. Hatıra fotoğrafının ardından ziyaret son buldu.