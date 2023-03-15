Başkan Büyükkılıç'tan Yahyalı çıkarması

Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçe ziyareti çerçevesinde Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü, tekstil atölyesini ve esnafları ziyaret etti. İlçe sakinleri ile kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel topraklara gelince bizim moralimiz de yükseliyor. Gece gündüz demeden çalışıp, çabalıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, depremler sonrası hem geçmiş olsun ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılarına Yahyalı ilçesi ile devam etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçe sakinlerine deprem bölgesine de gereken desteği gösterdikleri için teşekkür etti. Daha sonra Yahyalı'da 65 personelin çalıştığı tekstil atölyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çalışan personele kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç'tan Yahyalı Tekstil Atölyesi'nde inceleme

Burada incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, “Tekstil atölyemiz var, mütevazı ama samimi, pırıl pırıl. 65 kişi çalışıyor, inşallah az önce müjdesini başkanımız verdi, daha da büyüyecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanınız, bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak sizlere dua ediyoruz, ellerinize sağlık diyoruz. Cenab-ı Allah her birinizi kazadan beladan esirgesin diye dua ve temennide bulunuyoruz” dedi.

Bir deprem sürecinin yaşandığını vurgulayan Büyükkılıç, “Hakikaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi olmak üzere her birisi sizlerin vasıtasıyla o bölgelere taşımak suretiyle canla başla koşturdular. Orada adeta sizler adına dualar aldılar. Mevla'm birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya mazlum insanlarının gür sesi, sizlere dua ediyor, sizler de onlara dua ediyorsunuz. Bizler de onun yol arkadaşları olarak üzerimize ne düşüyorsa temsilcileri olmak üzere yapma yönünde irade ve gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“En büyük gücümüz birlik, beraberlik”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “En büyük gücümüzün birlik, beraberlik olduğunu, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza sahip olmamız olduğunu, bize bu topraklardaki Allah dostları öğretti. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem vesilesiyle vefat eden canlarımıza rahmet diliyorum. Bizim üzerimize düşen bir hizmet varsa buradayız” ifadelerini kullandı.

“Hemen 20 bin tane battaniye üreterek deprem bölgesine gönderdik”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de bu atölyeden deprem zamanında bölgeye 20 bin battaniye üretilerek hemen gönderildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Özellikle teşekkürüm var. Burayı işleten kardeşlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Deprem denilince hemen 60 bin tane battaniye üretecek kumaşı getirdiler, hemen 20 bin tanesini üreterek deprem bölgesine gönderdik. Gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Elimizde battaniye, pantolon var, onu da deprem bölgesine Allah nasip ederse göndereceğiz.”

Yahyalı esnafını ziyaret etti, ilçe sakinleri ile kucaklaştı

Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçe esnaflarını da ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel topraklara gelince bizim moralimiz de yükseliyor. Gece gündüz demeden çalışıp, çabalıyoruz” diyerek Yahyalı ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

‘Ürünün kalitelisi Yahyalı'da diyen Büyükkılıç, burada bir manavda alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştığı ilçedeki esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinlerken, esnaflar ve vatandaşlar da Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç'a Yahyalı ziyaretinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, genel müdürler ve daire başkanları da eşlik etti.