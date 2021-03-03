İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı esnafına denetim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafına yeni normalleşme denetimi yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 1 Mart tarihinden itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Risk haritasında turuncu listede olan Kayseri'de de esnaflar yeni normalle süreci kuralları çerçevesinde iş yerlerini açtı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yeni süreçte Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek, hem sohbet etti hem de kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.


Başkan Büyükkılıç, denetimler sırasında çarşıda çaycılık yapan bir çocuğa da mont hediye etti. Esnafı maske mesafe hijyen ve yeni normal konusunda uyaran Başkan Büyükkılıç daha sonra daha sonra çarşıdan ayrıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.