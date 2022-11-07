Başkan Büyükkılıç'tan Yöresel Ürünler Fuarı ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret edip, 50'den fazla şehirden 150'ye yakın firmanın değişik ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'na kurulan ve 29 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti. Büyükkılıç, Erzurum, Hatay, Trabzon, İzmir, Kars ve Çankırı gibi illerin arasında yer aldığı 50 şehirden fazla 150'yi aşkın firmanın katıldığı, o bölgelerin meşhur ürünlerinin olduğu stantları gezerek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Birçok ilden Kayseri'ye gelen ve ürünlerinin hem tanıtımını hem de satışını yapan esnafa işlerinde kolaylıklar ve helal kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, fuarı ziyaret eden genç ve çocuklara da kitap hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret ederek, esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Aileleriyle birlikte alışveriş yapmaya gelen yavrularımıza da kitap dağıttık” dedi.

Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar ile bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.