Başkan Büyükkılıç'tanhafta sonu mesaisi

Cumartesi ve Pazar günü yoğun bir hafta sonu mesaisi geçiren Başkan Büyükkılıç, hem vatandaşlarla birlikte oldu hem de Büyükşehir belediyesine bağlı tesislerde bir dizi incelemelerde bulundu.

Geleceğin mimarı olacak çocukların her anlamda gelişimine önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Spor Tesisleri'nde düzenlediği “Futbol Yeteneğini Seçiyor” adlı seçmelere katıldı. 6-12 yaş arası çocukların katıldığı seçmelerde Başkan Büyükkılıç çocuklarla tek tek ilgilendi. Burada keyifli vakit geçiren Başkan Büyükkılıç, seçmelere katılan çocuklara başarılar diledi.

BEYAZŞEHİR'E BEŞ YILDIZLI TESİS

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 bin metrekare alana inşa edilmiş içerisinde bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, buhar salonu, diyetisyen, cafe, düğün salonu ve KAYMEK kurslarının yer alacağı Beyaz Şehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bölge insanına önemli hizmet verecek olan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi incelemelerinin ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, “Beyazşehir'de bulunan beş yıldızlı Sosyal Yaşam Merkezi'mizdeyiz. İçerisinde havuzu, fitness salonları, hem kadın hem erkeklere yönelik kafesi ve en önemlisi büyük bir düğün salonu var. Beyazşehir bölgemizdeki kardeşlerimizin yararlanmak için sıraya gireceği bir tesis olmuş, yapan kardeşlerimizin ellerine sağlık. İnşallah bu bölgemizin güzel insanlarına güzel hizmetlere vesile olur, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BÜYÜKKILIÇ YAPIMI DEVAM EDEN KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İNCELEDİ

Büykşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Şehir Hastanesi ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki trafiği rahatlatacak olan Şehir Hastanesi önü köprülü kavşağı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve terminal önü katlı kavşağındaki çalışmaları denetledi. Bürokratlarından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Memduh Büyükkılıç çalışanlara da çeşitli ikramlarda bulundu.

ÇAY VE GALİBİYET KEYFİ BİR ARADA

Köprülü kavşaklarda yaptığı incelemeler esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi sakinleri ile çay içti ve vatandaşların taleplerini dinledi. Sohbet esnasında Kayserispor'un galibiyet haberini alan Başkan Büyükkılıç, tebrik için Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'i telefonla aradı. Demir Grup Sivasspor karşıdında alınan 3-1'lik galibiyet haberinin yanı sıra alt yapıda U12 takımının Chealse ve Zenit takımlarını yenerek gösterdiği başarıyı da öğrenen Başkan Memduh Büyükkılıç, galibiyetleri “Anadolu'nun Yıldızı Kayseri bir daha parladı” şeklinde yorumladı. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'den her alanda olduğu gibi sporda da yerli ve milli sporcuları takımda görmek istediklerini belirtti.

KENT KOROSUN'DAN MUHTEŞEM KONSER

Başkan Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve oğlu Enes Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Korosu'nun düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri'ne katıldı. Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Konser sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Başkan Büyükkılıç, “ Fırsat buldukça dinlenme amaçlı bu konserlere katılmak istiyorum. İnşallah Kayserimizin önemli değerlerini geçmişinde ve mevcudunda olanlarını gün yüzüne çıkaracağız. Dolayısıyla Kayserimizi tanıtmak amaçlı eğitimde, kültürde, sağlıkta, gastronomide, sportif alanlarda ön plana çıkarmak için vatandaşlarımızın da desteklerini ve dualarını bekliyoruz. Kayseri'mizin için alt yapısı var. Dışarıdan gelenlere gerçek Kayseri'yi tanıtacağız. Kayseri'miz, Kayserispor'umuz, Erciyes Dağı'mız, gastronomimiz bir markadır. Biz de bütün bunları ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ PAZAR GÜNÜNE HUNAT CAMİSİ'NDE BAŞLADI

Pazar gününe İl Müftülüğü'nün düzenlediği “Gençlik Sabah Namazı'nda Hunat Camisi'nde Buluşuyor” adı altında kılınan sabah namazı ile başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

KENT EKMEK'TE DETAYLI İNCELEME

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kent Ekmek Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Burada ekmeğin un halinden başlayarak ekmek oluncaya kadar geçen bütün aşamalarını titizlikle inceleyen Başkan Büyükkılıç yetkililerden detaylı bilgi aldı.