Başkan Büyüksimitci Aspilsan Çalışanları İle Deneyimlerini Paylaştı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Aspilsan Enerji'de düzenlenen Tecrübe Paylaşım Etkinliği'ne katılarak, idari ve Ar-Ge personeli ile deneyimlerini paylaştı.

Makina mühendisliğini seçerken çokta bilinçli seçmediğini ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Aslında farkında olmayarak tamda aradığım mesleği seçmişim. Manikaların içerisinde olmak, onların tasarımına katkıda bulunmak, bir takım hesaplamalar yapmak beni mutlu ediyor. Şu anda mesleğimi son derece severek yapıyorum” dedi.

Üniversite yıllarını çok iyi değerlendirmeye çalıştığını anlatan Başkan Büyüksimitci, “Yaz tatillerinde tecrübeli mühendis abilerimizin yanında staj yaparak makina mühendisliği hakkında ciddi bir bilgiye sahip oldum. Hafta sonları açık olan işletmelere giderek meslek hakkında bilgi sahibi oldum. Birçok arkadaşım İstanbul'un güzelliklerini gezip gördü. Bende sanayisini gezdim. Bu günler için güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Üniversiteden sonra Bursa'da çeşitli firmalarda gözetmenlik yaptığını, daha sonrada Kayseri'ye dönerek HES Kablo'da işe başladığını anlatan Başkan Büyüksimitci, burada çok güzel işlere imza attıklarını söyledi.

2000'li yılların başında HES grubundan ayrılarak iki arkadaşı ile birlikte Güven Makina'yı kurduklarını anlatan Başkan Büyüksimitci, Türkiye'de üretilmeyen bir ürünü üretmenin, o ekibin içeresinde yer almanın inanılmaz zevkli bir iş olduğunu belirterek, Türkiye'de ki teknik personelin inanılmaz kabiliyetli olduğunu ve onlara sadece fırsat verilmesi gerektiği inancını iş hayatı boyunca hep koruduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerin neler yaptığının, nereye gittiğinin çok iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak dünyayı çok iyi takip ederek çeşitli hizmet transferleri ile farkındalık çalışmaları yapma ve Kayseri olarak savunma sanayisinde ülkeye daha iyi hizmet verme gayretinde olduklarını belirterek, tek amaçlarının gelecek kuşaklara hayırla yad edilecek hizmetler bırakmak olduğunu anlattı.

Konferans bitiminde KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye plaket takdim eden Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy, programa katılımlarından dolayı teşekkür ederken, Başkanı Büyüksimitci'nin kurumları farklılaştıran bir bakış açısına ve düşünce zenginliğine sahip olduğunu söyledi.