Başkan Büyüksimitci: “Kayseri'nin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 5,5 arttı”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin yıllık ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,50 oranında artarak, 3 milyar 892 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK şubat ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Şubat ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 4,23 oranında düşerek 268 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız bir önceki aya göre bir miktar düşüş gösterse de, son 12 aylık verileri karşılaştırdığımız zaman ihracatımızın, 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 5,5 oranında bir artışla, 3 milyar 892 bin dolar olduğunu görmekteyiz” dedi.

2023 yılı şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya her zaman olduğu gibi ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve Irak geliyor. İhracat pazarlarımızın ilk üç sırasında Avrupa ülkeleri ve ABD'nin olması Kayseri sanayisinin ne kadar kaliteli ürünler ürettiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, “2022 yılının ortalarından beri Avrupa ve Amerika pazarlarında yaşanan durgunluktan dolayı ihracat artış hızımızda yavaşlama oldu. Özellikle ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarı bizi çok ciddi etkiledi, hatta bazı sektörlerde az da olsa düşüş yaşadık. Dolayısı ile geçen yılkı hedefimiz olan 4.2 milyar doları da yakalayamadık. Buna rağmen son 12 aylık verilerde artış yakalamış olmamız sevindirici bir durum. İthalatın ihracatı karşılama oranına baktığımızda Kayseri olarak çok iyi durumdayız. Biz ithal ettiğimizin iki katında daha fazlasını ihraç ediyoruz. Bu manada Türkiye'nin cari açığına ciddi manada katkı veriyoruz. Yine şehrimizin kilogram başı ihracat fiyatı Ocak ayında 2,22 dolar iken Türkiye'nin kilogram fiyatının 1,64 dolar olduğunu görüyoruz. Burada da Türkiye ortalamasının hayli üzerindeyiz. Hep birlikte bu rakamları çok daha yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Bu ülkede üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan kim varsa Allah hepsine güç kuvvet versin. Nihayetinde bu ülkenin yükünü sanayici ve işadamları olarak bizler kaldıracağız. Şehrimizin ihracatının bu seviyelere gelmesinde emeği geçen tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.