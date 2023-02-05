Başkan Büyüksimitci: “Mimarsinan OSB Türkiye'ye Örnek Bir Bölgemiz”

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı; Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “Her zaman ifade ettiğim gibi, Mimarsinan OSB'miz gerek altyapısı gerekse üst yapısı ile Türkiye'ye örnek teşkil eden bir bölgemiz. Kapalı ring elektrik sistemi ve otomasyonu, su ve doğalgaz otomasyonu, led aydınlatma sistemleri gibi birçok teknolojik konuda diğer OSB'lere örnek durumdayız. Bunları daha da güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluşundan bu güne kadar yönetimde ve müteşebbis heyetimizde birçok örnek projeye imza atan tüm arkadaşlarımıza ve bölge çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bölgede 12 yeni parsel üretildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, yeni parsellerin kura yöntemi ile tahsis edileceğini açıklayarak, Bakanlıkla yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli duyuruların yapılacağını söyledi. OSB'lerin bulundukları il ve bölgelere ciddi değerler kattığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “1998 yılında kurulan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir değerdir. Ülke ekonomisi ve ticaretine ciddi manada katkı sağlamaya devam ediyor. Bu değeri daha da iyi noktalara taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bölgedeki yatırımcılarımız dünya yaşanan tüm zorluklara ve artan maliyetlere rağmen üretimlerini hiç aksatmadan sürdürüyor. Bu manada üyelerimiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunana tüm sanayicilerimize şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu. Daha sonra Mimarsinan OSB'nin 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 projeleri hakkında müteşebbis heyete sunum eşliğinde bilgiler veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, bölgede 331 firmanın üretim yaptığını ve 9 bin 372 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, 43 personel ile sanayiciye hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı. Toplantıda 2022 bütçesi ve 2023 yılında yapılacak yatırımlar görüşülerek karara bağlandı.