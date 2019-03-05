Başkan Büyüksimitci Mısır'da Uluslararası Ticaret Odaları Toplantılarına Katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte, Mısır'da düzenlenen Afrika Yatırım Forumu, İslam Ticari ve Sanayi Odası ve Türk-Afrika Müşterek Odası toplantılarına katıldı.

Mısır seyahati hakkında açıklamada bulunan Başkan Büyüksimitci, Avrupa Odalar Birliğini temsilen Mısır'a giden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Afrika Yatırım Forumu'na katılarak, yatırımcılarla bir araya geldiklerini söyledi.

TOBB heyeti ile birlikte Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde Mısır'da yatırım yapan Türk iş adamları ile de bir araya geldiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bu toplantıda Mısır'da iş yapan Türk işadamlarımız karşılaştıkları zorlukları ve sıkıntıları TOBB heyetimizle paylaşma imkanı buldular” dedi.

Başkan Büyüksimitci, gerek Arap ülkelerinde, gerekse Mısır Başta olmak üzere Afrika ülkelerinde Türk yatırımcılar için oldukça iyi fırsatlar olduğunu, buraların gelecekte Türkiye açısından çok iyi pazarlar olduğunu belirterek, Türk işadamlarının bu fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- İslam Tahkim Merkezi İstanbul'da kuruluyor

İslam Ticari ve Sanayi Odası toplantıları çerçevesinde Türkiye'de İslam Tahkim Merkezi'nin kurulmasına karar verdiklerini açıklayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, bu oluşumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talebi yönünde İstanbul merkezli olarak çalışacağını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de kurulan Türk-Afrika Müşterek Odası'ndan da söz eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Bundan 10 yıl önce Türk-Afrika Müşterek Odası kurulmuştu ancak aktif hale gelmemişti. 10 sene sonra ilk aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Türk - Afrika Müşterek Odası artık çalışmaya başlıyor. Çünkü yol haritasını ortaya koyduk. Afrika ülkeleri oda başkanları Türkiye'nin yatırımlarından çok memnun kaldıklarını, Türkiye'nin Afrika'ya gösterdiği ilgilerden dolayı çok teşekkür ettiklerini söylediler"

İslam Ticari ve Sanayi Odası Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantısını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Burada da Türkiye olarak başkan yardımcılığı görevinde bulunuyoruz. İslam coğrafyasındaki ekonomik ilişkilerimizi 57 İslam ülkesinin birbiriyle olan ekonomik ilişkisini nasıl artırabiliriz. Bunları istişare ettik" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu iki sene önce kurulan Türk - Arap Odası konusunu da görüştüklerini belirterek, Türk ve Arap ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri artırabilmek için yapılabilecekleri ele aldıklarını aktardı.