Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2022' listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak, “Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Büyüksimitci, geçtiğimiz günlerde TİM tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2022' listesinde Kayseri'den 21 firmanın yer aldığını açıklayarak, “TİM tarafından açıklanan listede 17 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000'de Kayseri'den toplam 21 firmamız yer almış durumda” dedi.

Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz, şartlar ne olursa üretime ve ihracata devam ediyor. Kayseri olarak geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bin 700 civarında ihracatçımızla dünyanın 190'dan fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni kuracağımız OSB'lerimiz ve yapacağımız yeni yatırımlarla bu rakamları çok daha yukarılara çekeceğimize inanıyorum. Ben bu vesile ile şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, listede yar alan tüm ihracatçılarımızı yöneticilerinden çalışanlarına kadar bir kez daha kutlamak istiyorum” şeklinde konuştu.