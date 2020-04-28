Başkan Büyüksimitci: “Tüm İmalat Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalıdır”

Toplantıya meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, alışık olmadıkları sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tüm ülkelerin bu sorunu çözmesi ile eski günlerimize bir an önce dönmeyi umuyoruz. Türk ekonomisi 2019'un sonunda beklentilerinde üzerinde bir büyüme sergileyerek toparlanma sürecine girmişti. 2020 içinde beklentilerimiz olumlu yöndeydi ancak içinde bulunduğumuz durum buna çok elverişli değil. İnşallah son çeyreğe doğru tekrardan büyüme döneme geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Özkaya, bu süreçte tüm imkanlarını seferber ederek sanayicinin arkasında durmasından dolayı kamu bankalarına teşekkür ederken, özel bankaların tutumunu eleştirerek, “Bu süreçte özel bankalarımız maalesef sanayicilerimizin yanında durmadı. Ölü taklidi yapmaları hiçte yakışık almıyor. Bu günler elbet geçecek ama özel bankalarımız bu süreçte iyi bir sınav veremedi. Ben aldıkları kararları bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye diyorum” diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Koronavirüs salgının dünya ekonomilerinde ciddi bir krize sebep olduğunu belirterek, bu kriz önceki tüm krizlerden çok farklı. Daha öncekiler finansal kriz idi ve dolayısıyla alınan tedbirlerde finansal alanda idi. Şimdi ise durum farklı. Ülkeler içe kapandı, ticaret imkânsız hale geldi. Üretim yavaşladı, talep daraldı ve adeta bitti. Şu anda insan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak öncelikli hedef haline geldi” dedi.

Kayseri'de de işletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı olarak çalıştıklarını, bir bölümünün ise üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, şu anda sadece gıda sektörüne üretim yapan, kargo ve e- ticaret sektöründeki firmaların tam kapasite ile çalıştıklarını, diğer sektörlerde iş hacminin yüzde 50- 60 oranında düştüğünü belirtti. Koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Bu salgından sonra tüm dünya ile birlikte bizde büyük bir değişimle karşı karşıya kalacağız. Sosyal hayattan eğitime, üretimden lojistiğe kadar bundan sonrası herkes için çok farklı olacak. Dolayısı ile koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlık yapmamız gerekiyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Verimlilik konusu üzerinde daha çok durmalıyız ,öncelikle teknolojinin bizlere sunduğu imkânlardan yararlanarak fabrikalarımız ve üretim hatlarımızdaki koşulları geliştirmeliyiz. Pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği konusuna daha da ağırlık vermeliyiz. Teknolojik değişim ve dönüşüme uyum sağlayıp yeni nesil sanayi ile buluşmalıyız.. Şirketlerimizin finansal yönetim ve özellikle nakit akışını daha iyi ele almalıyız” diye konuştu.

Oda olarak bu süreçte yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi;

“Şehrimizde Başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanlarımız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişare halindeyiz. Meclis ve Meslek Komitelerinden gelen görüş ve sorunları üst kuruluşumuz olan TOBB'ne günlük olarak aktarıyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu aktarmış olduğumuz görüş ve sorunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız ile istişare ederek çözüm üretmek için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu vesile ile sahadan bildirdiğimiz konulara 23 Mart'ta açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi ve daha sonrasında yapılan yeni düzenlemelerle cevap veren Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza ve Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum."

Üyelerinden gelen istekler doğrultusunda bir takım talepleri yakinen takip ettiklerini de açıklayan Başkan Büyüksimitci, “İstisnasız tüm imalat sanayi sektörlerinin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm gün sınırlamaları kaldırılmalıdır. Başta çalışmaya devam eden sektörlerimiz olmak üzere sanayimize enerji desteği sağlanmalı, enerji yoğun sektörlerde elektrik-doğalgaz ödemeleri 6 ay ertelenmeli, diğer sektörlerde taksitle ödeme imkânı getirilmelidir. Eximbank kredilerinde sağlanan desteklerin kapsamı daha da genişletilmelidir. Bu ve buna benzer birçok konuyu üyelerimiz adına takip ediyoruz. Sonuçlanan konuları daha öncede olduğu gibi kendileri ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

İhracat rakamlarına da değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri olarak Ocak- ve Şubat aylarında bir önceki yıla göre yüzde 13 civarında bir artış yakaladıkları ancak bu aylarda bir düşüş yaşanacağını belirterek, bu süreci de milli seferberlik ruhuyla en az hasarla atlatarak tekrardan yükselişe geçeceklerini söyledi.

Son olarak pandemi sürecinde en büyük destekçileri olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, tüm meclis üyelerinin de ramazan ayını tebrik etti.