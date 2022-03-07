Başkan Büyüksimitci'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Toplumun temeli aile, ailenin temel direği de gelecek nesillerimizin mimarı kadınlarımızdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük bir pay sahibi olmuşlardır. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Üreten ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız olduğu açıktır. Ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak adına kadınlarımızın da iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Kadının toplumsal hayatımızdaki yerinin daha da yükselmesi ve başarılarının toplumun refahına değer katması en büyük dileğimizdir. Ben bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum.”