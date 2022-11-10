İhlas Haber Ajansı

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Başkan Cabbar Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; yardımcıları Mustafa Temur ve Mehmet Güçlü ile birlikte devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.


Başkan Mehmet Cabbar; ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gölemen Mevkii, İbrahim Ağa Mahallesi İlçe Stadı çevresinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Mahalle sakinlerinin büyük memnuniyet duyduğu çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirten Başkan Cabbar; “Ekiplerimiz yağmur demeden çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Yapılan yolların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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