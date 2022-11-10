Başkan Cabbar Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Başkan Mehmet Cabbar; ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gölemen Mevkii, İbrahim Ağa Mahallesi İlçe Stadı çevresinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Mahalle sakinlerinin büyük memnuniyet duyduğu çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirten Başkan Cabbar; “Ekiplerimiz yağmur demeden çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Yapılan yolların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.