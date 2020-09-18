Başkan Cabbar: “Bir sözümüzü daha hayata geçirdik”

Develi Belediyesi'nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Gazi-Öksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışması tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Çalışma hakkında bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz Gazi-Öksüt mahallelerimiz için büyük önem arz eden çevre yolunu tamamlayarak mahalle sakinlerimizin en güzel şekilde kullanacağı hale getirmekten ve bir sözümüzü daha hayata geçirmekten büyüm mutluluk duyuyoruz. Çalışmamızda bizlere büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, ekibine ve belediyemiz personeline çok teşekkür ediyorum. Develi'mize hayırlı olsun” dedi.