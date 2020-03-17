İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Cabbar: “Çanakkale'de savaşanların torunları bugün ülkemizi hala koruyor”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Başkan Mehmet Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. 'Çanakkale Geçilmez' diyen o ruhun torunları bugün İdlip'te, El Bab'da, Afrin'de, doğuda, güneydoğuda, 15 Temmuz'da ve mazlumun feryat ettiği her yerde kendini göstermektedir. Bu ruhu ve inancı bizlere aktaran şehitlerimize minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümünde, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.