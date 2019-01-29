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Başkan Cabbar Develi Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Osman Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte hafta sonu oynanan Develispor-Yahyalıspor futbol maçını ardında da Develi Belediye Voleybol ve Erzırumspor maçını tribünden izleyerek Develi takımlarını yalnız bırakmadı.


Develispor Yahyalıspor'a 5-1 mağlup olurken Develi Belediyesi Voleybol takımı Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Develi Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhur İttifakının adayı Mehmet Cabbar; "Develi takımlarımıza destek için tribündeki yerimizi aldık, Develispor süper amatörün en güçlü takımlarından biriyle karşılaştı, sporda bazen yenmek bazende yenilmek vardır,Develispor'umuz bundan sonra biran önce toparlanıp seri galibiyetlerine devam edecektir" dedi. Başkan Cabbar konuşmasına şöyle devam etti;


"Develi Belediyesi Voleybol takımımız taraftarımızın önünde Erzurumspor'a karşı muhteşem bir galibiyet aldı,takımımıza ve ve takımımızı yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum."

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