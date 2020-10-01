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Başkan Cabbar: “Develimize galericiler sitesi hayırlı olsun”

Develi Belediyesi’nin ilçedeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacak projelerinden biri olan Galericiler Sitesinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

Develi Belediyesi'nin ilçedeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacak projelerinden biri olan Galericiler Sitesinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve ilçemizin galerici esnafı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.


Galericiler Sitesi için ilk adımın atıldığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “İlçemizde galerici esnafımızın taleplerini karşılayacak ve sorunlarını giderecek olan galericiler sitesinin hayata geçirilmesi için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Esnaf kardeşlerimizin kurmuş oldukları kooperatife galericiler sitesi olması için çevre yolu üzerinde alan belirlendi Develimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek bizleri her türlü desteği sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç Başkanımız da mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Galerici esnaf kardeşlerimizle başlattığımız bu çalışmanın en kısa sürede nihayet bulmasını ve hayırlısıyla tamamlanmasını diliyor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyorum“ dedi.

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