Başkan Cabbar, Kaymakam Duru'yu ziyaret etti

Develi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar ve Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sabah çayımızı Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve Ak Parti ilçe Başkanımız Osman Turan ile beraber içtik. Misafirlerimle samimi ve içten bir sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca yeniden aday gösterilen Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduk" dedi.