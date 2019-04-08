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Başkan Cabbar Mazbatayı Aldıktan Sonra İlk Hizmetini Sindelhöyük'e Yaptı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar mazbatayı alır almaz hizmetlerine başladı,Sindelhöyük mahallesinde doğalgaz çalışmasının açılışını yaptı.


Açılışa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Şuan da ilçemizi Sindelhöyük kasabasındayız Sindelhöyük mahallemizdeyiz, bugün de bizim için güzel bir gün bugün saat 10:30 itibari ile mazbatamızı aldık ama mazbatamızı aldıktan sonra Develi için hizmet için hız kesmeden devam anlayışıyla şuanda hemen makamımızdan Sindelhöyükümüze geldik. Burada da söz verdiğimiz doğal gaz hizmetinin gelmesi noktasına küçük bir törenimiz oldu buraya sözümüzün tutmanın erdemliği ile geldik inşallah bundan sonrada Develimiz için, kasabalarımız için, mahallelerimiz için hız kesmeden hizmete devam edeceğiz bizi izlemeye devam etsinler" dedi.


Sindelhöyük Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Farsak,Camiikebir Mahalle Muhtarı Erdal Aşık ve Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe Başkan Cabbar doğalgaz çalışmasından dolayı teşekkür etti.

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