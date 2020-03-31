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Başkan Cabbar Milli Dayanışma Kampanyası'na iki aylık maaşını bağışlayarak destek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlatmış olduğu kampanyaya bir destekte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlatmış olduğu kampanyaya bir destekte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan geldi.


Develi Belediye Başkanı Cabbar:"Biz Türk milleti olarak tarihimizin bir çok döneminde sıkıntıları hep birlik ve beraberlik ruhu ile yenmişizdir..


Bu yüzden yüce Türk milleti büyük ve gönlü dolu bir millettir. İnşaallah bu sıkıntıyı da hep beraber birlikte aşacağız.


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na ben de Develim için 2 aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. Rabbim kabul etsin"dedi.

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