Başkan Cabbar Sanayi Caddesindeki Sıcak Asfalt Çalışmalarını Denetledi

Develi Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmaları Pazaryolu ve elbiz caddesinde tamamlandı.

Sanayi caddesinde sıcak asfalt serimi için zemin hazırlarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cabbar sanayi esnaflarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Sanayi esnafı Başkan Cabbar'a çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çay ikramında bulundu. Oldukça samimi ve hoş sohbetin ardından Başkan Cabbar esnaflarımıza hayırlı işler dileklerinde bulundu.