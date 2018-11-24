Başkan Cabbar sıcak asfalt yol çalışmalarını denetledi

Develi Belediyesi'nin, doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Cabbar; "İlçemizdeki ulaşım açısından büyük önem taşıyan ve yapımı tamamlandıktan sonra vermiş olduğumuz sözlerin bir yenisi daha tutmanın sevinci ve haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemize doğalgaz gibi büyük bir yatırımın gelmesiyle Develi'nin yollarında adeta bir ameliyat gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz andan itibaren her sene kendi rekorlarımızı yenileyerek toplam 174 bin ton gibi bir rakamla belediye tarihinin en büyük sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.