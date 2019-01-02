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Başkan Cabbar: "Uğur'umuz sıcak yuvasına kavuştu"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Müdürlüğü tarafından kalacak yere ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşa sahip çıktı.


Kasaplar sitesinde boş olan bir odanın bakım vetadilatını yaptırarak barınılacak uygun bir yer haline getirten Başkan Cabbar, “Develi Belediyesi olarak bu dükkanı kardeşimizin bu soğuk kış günlerinde rahatça barınacağı bir yer haline getirdik. Boynumuzun bocu olan böylesi hizmetleri yapmayı nasip eden Rabbime bir kez daha hamd ediyor, böylesi acil ihtiyaç durumlarında bütün hemşerilerimizin duyarlı davranarak belediyemize bildirmelerini önemle istirham ediyorum” dedi.

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