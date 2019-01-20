Başkan Cabbar Ve İlçe Teşkilatı Ali Doğu'nun Mevlid Yemeğine Katıldı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe teşkilatı ve Gençlik Kolları ile birlikte geçtiğimiz günlerde vefat eden Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu'nun babası Ali Doğu'nun mevlid yemeğine katıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı mevlid yemeğinde yeniden taziye dileklerini ileten Başkan Cabbar “Mutluluklar paylaştıkça çoğalırken, acı ve keder de paylaştıkça azalır. Ayrıca zor zamanlar insanların daha da birbirlerine kenetlenmesini sağlayan zamanlardır. Ali amcamızın vefatı bizlerin birlikteliğinin artmasına vesile olmuştur. Kendisine Rabbimden bir kez daha rahmet, Murat kardeşim başta olmaz üzere kederli ailesine de sabırlar niyaz ediyorum” dedi.