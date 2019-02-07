Başkan Cabbar ve ilçe yönetiminden Öksüt Mahallesine ziyaret

Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi ve alakasıyla karşılanan Cabbar Başkan “Cumhur İttifakı memleketimizin beka meselesidir. Bizler Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin devletimizin zirvesinde oluşturdukları birlikteliği sonuna kadar savunuyor ve bu birlikteliğin Develimizde de vücut bulması için ülkücü kardeşlerimizle var gücümüzle gayret ediyoruz” dedi. Öksüt Mahallesinden Hacı Seyfullah Şahinkaya'nın mevlit yemeğine de katılan Cabbar Başkan ve ilçe yönetimi daha sonra Belediye Meclis üyesi Şaban Çetin'in halası Hatice Hürü'nün vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulundu.