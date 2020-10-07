Başkan Cabbar, "Yapılacak tesisimiz öğrencilerimize hayırlı olsun"

Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulunun uygun olan boş sahasına kapalı spor salonu ve halı saha yapımı konusunda istişarede bulundular.

900 öğrencisiyle Develi'nin en büyük ortaokulu olan Pembe-Cesarettin Kocatürk öğrencileri ve tüm Develili öğrencilere hizmet verecek olan 1 milyon lira değerindeki tesisin 400 bin liralık kısmını Develi'de faaliyet yürüten Öksüt Madencilik, geri kalan kısmını ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi finanse edecek. Develi'deki öğrencilerin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek olan tesisin yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Cabbar Başkan “Çocuklarımızın eğitimlerinde büyük önem arz eden spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bu güzel projeyi finanse edecek olan Öksüt Madencilik yöneticilerine ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.