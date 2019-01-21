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Başkan Cabbar yılın yerel yöneticileri arasında

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen ‘2018 Yılı Yerel Yöneticileri’ değerlendirmesinde Develi Belediyesi’nin ‘Tarihimize Saygı ve Katkı’ dalında ‘Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı’ Projesi en iyi proje seçildi.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen ‘2018 Yılı Yerel Yöneticileri' değerlendirmesinde Develi Belediyesi'nin ‘Tarihimize Saygı ve Katkı' dalında ‘Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı' Projesi en iyi proje seçildi.


Ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Başkan Cabbar, “Bu ödülsevdamızın adı olan Develimize hizmet etmekte heyecanımızı ve şevkimizi daha da artıracaktır. Değerlendirmeleri sonucu bizleri bu ödüle layık gören herkese ve bu ödülü almamızda emeği olan Belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Develimiz için durmak yok, koşmaya devam” dedi.

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