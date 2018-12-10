Başkan Cabbar'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Develi Belediye Başkanı Cabbar, "Tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nin, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda,10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi münasebeti ve insan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün dünya üzerine baktığımızda; özellikle gönül coğrafyamızda yaşanan kıyımlar en büyük insan hakları ihlalidir. Filistin, Suriye, Yemen, Mynamar, Arakan, Doğu Türkistan'da ve diğer Müslüman coğrafyası ve Afrika üzerinde kanlı emeller uğruna insanlar öldürülüyor ve en doğal hakları ellerinden alınıyor. Bu hak ihlalini yapan ülkeler tarafından kurulan sözde insan hakları kuruluşları da bu katliama ve ihlallere seyirci kalmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bugünün anlamına uygun olarak yaşanması için dünya üzerinde kalıcı bir barış sağlanması ve çıkar savaşlarının sona ermesini diliyorum.

İlçemizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum."