Başkan Cabbar'dan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne Ziyaret

Kayseri'de en çok tercih edilen marka haline gelen “Hunat” markası ürünleri hakkında da bilgiler alan Başkan Cabbar “Kayserimizin yerel ürünlerinden yapılarak piyasaya sürülen Hunat, kalitesi ve lezzetiyle çok daha fazla yaygınlaşacağı kanaatindeyim. Develimizde hayvancılığa büyük destekler veren damızlık birliğimize Develi Belediyesi olarak bizler de her daim destek olmaya, beraber projeler yapmaya hazırız. Başarılı çalışmalarından dolayı Develi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı'ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.