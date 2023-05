Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in koordinatörlüğünde belediyenin alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak 500 depremzede vatandaşa barınma imkânı sağlayan Elbistan Develi Konteyner Kent'e ziyarette bulundu.

Parke çalışmasından, aydınlatmasına, çevre temizliğinden her türlü peyzaj çalışmalarına kadar her türlü alt ve üst yapı çalışmalarının titizlikle tamamlanmasıyla görevlerinin bitmediğini, kardeşlik gereği her zaman ziyarette bulunarak destek olacaklarını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “6 Şubat'tan şimdiye kadar tüm ülkemizde olduğu gibi bizim de yüreğimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte atıyor. Develi Belediyesi olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret göstermeye onlara hizmet üretmeye devam ediyoruz. Elbistan'daki Develi Konteyner Kentimizin yapımında bizlere destek olan ve yapılacak hizmetler noktasında her daim istişare halinde olduğumuz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin selamını ilettiğimiz depremzede kardeşlerimizin devletimizin desteği, milletimizin fedakarlığıyla günden güne yaralarının sarıldığına şahit olduğumuz depremzede kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Burada yaşayan kardeşlerimizin derdine bir nebze de derman olmuşsak ne mutlu bize. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı böylesi afetlerden muhafaza buyursun” açıklamalarında bulundu.

Başkan Mehmet Cabbar, ziyaret sonrasında depremzede vatandaşlara hediye takdim etti.