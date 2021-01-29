Başkan Cabbar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, AK Parti Develi Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ayrıca Develi Spor Kulübü Başkanı Tufan Nayman ve Develi Belediyesi Meclis Üyesi Şaban Çetin ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

2. Ligde mücadele eden Develi Belediyesi Voleybol Takımının başarısını yakından takip ettiğini belirten İl Müdürü Kabakcı; “Kayserimizin kırsalda en büyük ilçesi olan Develimizde genç nüfusunun da fazla olması dolayısıyla büyük önem arz etmektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'la istişareli olarak gençlerimize spora kanalize etmek ve sporu sevdirmek adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Develi'deki sportif faaliyetlere gösterdiği desteklerden dolayı İl Müdürü Kabakcı'ya teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar ise; “Develimizde spor gerçekten çok seviliyor. Develimizi sporda marka bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.