Başkan Cabbar'dan, ilçe kadınlarına hediye paketi

Mahalle sakinlerinin kapılarını çalıp evlerine misafir olan Başkan Cabbar; “Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız” açıklamalarında bulundu.