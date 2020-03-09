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Başkan Cabbar'dan, ilçe kadınlarına hediye paketi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye personeli ile birlikte ilçe kadınlarına içerisinde şampuan, saç kremi ve el-vücut losyonu olan hediye paketi takdim günlerini tebrik etti.


Mahalle sakinlerinin kapılarını çalıp evlerine misafir olan Başkan Cabbar; “Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız” açıklamalarında bulundu.

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