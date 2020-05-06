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Başkan Cabbar'dan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğüne atanan İnşaat Mühendisi Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret ederek yeri görev yerinde başarılar diledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğüne atanan İnşaat Mühendisi Erhan Özkaya'yı makamında ziyaret ederek yeri görev yerinde başarılar diledi.


Başkan Cabbar ziyarette yatırım programına alınan Develi-Başköy arası yol çalışması hakkında da Özkaya ile istişarelerde bulundu. Korona virüs tedbirlerinden sonra normalleşmeyle birlikte ilçedeki projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirten Başkan Cabbar; "İnşallah hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Develi - Başköy yolumuzun da genişletilmesi ve düzenleme çalışması ile Develimizin ulaşım imkanlarında önemli bir iyileşme olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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