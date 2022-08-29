Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bugün itibariyle Develi'de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Tunç'a hoşgeldin ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

Kayyum olarak Cizre ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kaymakam Mehmet Tunç 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Develi Kaymakamlığına ataması yapıldı. Ziyaret esnasında Kaymakam Tunç'a Develi ile ilgili özet bilgiler sunan Başkan Mehmet Cabbar, “Görev sürenizin size ve Develimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Kaymakam Tunç ise Develi'yi en kısa zamanda tanıyacağını, birlik ve beraberlik içerisinde Develi'ye hizmet edeceğini belirtti.