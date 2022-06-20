İhlas Haber Ajansı

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Başkan Cabbar'dan Kurban Bağışı Kampanyasına destek

2022 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanın, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Çarşı Cami önüne kurban standı açıldı.


Develi Müftüsü Emin Patan'ın bilgilendirmede bulunduğu standı ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, vekâletle kurban standına bağışta bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında muhtaçlara kurban sevinci yaşatmak için Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir özen ve itina ile gayret gösterdiğini belirten Başkan Cabbar; “İmkân sahibi vatandaşlarımızı da Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın güvencesi altında gerçekleştirilen kurban bağış kampanyasına davet ediyorum” dedi.

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