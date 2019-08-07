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Başkan Cabbar'dan kurban bağışı

2019 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanını yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından açılan ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ standında Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kurban bağışında bulundu.

2019 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanını yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından açılan 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standında Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kurban bağışında bulundu.


Yurt içinde ve yurt dışında muhtaçlara kurban sevinci yaşatmak için Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir özen ve itina ile gayret gösterdiğini belirten Cabbar Başkan; “İmkân sahibi vatandaşlarımızı da Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın güvencesi altında gerçekleştirilen 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasına davet ediyorum” dedi.

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