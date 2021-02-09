Başkan Cabbar'dan POMEM Özel Yetenek Sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'la birlikte Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Şehit Murat Kocatürk Kapalı Spor Salonunda özel yetenek sınavı için antrenman yapan adaylara başarı dileklerinde bulunan Cabbar Başkan “Polislik gibi önemli bir mesleği icra etmek için girdiğiniz bu azimli mücadeleden dolayı hepinizi tebrik ediyor, hepinizin sınavda istediğiniz performansı göstermeniz için başarılar diliyorum” dedi. Bir süre adayların parkur antrenmanını izleyen Cabbar Başkana adaylar da gösterdiği ilgi ve güzel temennilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.