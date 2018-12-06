Başkan Cabbar'dan Ramço'ya geçmiş olsun ziyareti

Develi'de engelleri aşarak, geçimini alın teriyle sağlayan ve Çarşı esnafının Ramço diye seslendiği Ramazan Gül'ü hastalanmasından dolayı evinde ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet CabbarRamço ve annesi ile hoş sohbet ederek onlara moral verdi.

Evlerine gelmesinden dolayı mutluluktan gözyaşlarına hâkim olamayan Ramço ve annesi ile muhabbet eden Başkan Cabbar iyice iyileşene kadar iş yerine gitmemesi ve ilaçlarını düzenli kullanması için Raço'dan söz aldı. Develi'nin güllerinden birinin yüzünü güldürüp hayır duasını almanın mutluluğunu yaşayan Başkan Cabbar, “Esnafımızın Ramço diye seslendiği Ramazan Gül kardeşimiz soğuk algınlığı sebebiyle birkaç gündür hasta yatıyormuş. Haber gelir gelmez kardeşimize geçmiş olsun demek istedik. Rabbimden Ramazan kardeşime acil şifalar diliyor, bir an önce kasaplar sitemizde bulunan Lostra Salonu isimli dükkanında iş başı yapmasını niyaz ediyorum” dedi.