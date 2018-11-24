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Başkan Cabbar'dan Vali Günaydın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Valiliğine atanan Şehmus Günaydın’ı Valilik Makamında ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Valiliğine atanan Şehmus Günaydın'ı Valilik Makamında ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. ZiyareteYahyalı, Tomarza ve Felahiye Belediye Başkanları da katıldı.


Belediye Başkanları Kayseri Valisi Günaydın'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Başkanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şehmus Günaydın ise İlçelerdeki hizmetlerin duraksamadan devam etmesi noktasında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, uyum içerisinde çalıştığımız zaman tüm sıkıntıların rahatlıkla aşılabileceğini ifade etti. Vali Günaydın, “Kayserimiz ve İlçelerimiz için inşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Kayseri birçok başarı hikâyesi yazmış bir şehir. Bunlara yenilerini eklemek de takım oyunu ile mümkün olacaktır” diye konuştu.

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