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Başkan Cabbar'dan yeni yıl mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


"Üzücü olayları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz" cümlesiyle başlayan Başkan Cabbar mesajında; "Geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı ilçede yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun “birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak” olduğunu düşünüyorum.Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2020 yılının başta Develi'li hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlık için sağlık, afiyet ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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