Başkan Cabbar'ın Nevruz mesajı

Yayımladığı mesajında nevruzun baharı, yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısı olduğunu belirterek; "Aziz Türk milletimizin en eski bayramlarından olan Nevruz, baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Nevruz, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır. Tüm renkler en canlı halleriyle, doğayı süslemekte, uyum ve ahenkle anlam kazanmaktadır. Onun için Nevruz; barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin yıldönümüdür. Nevruzun; kardeşliğimizi, birlikte yaşama azmimizi ve yeniden diriliş ruhumuzu daha da perçinlemesine vesile olmasını temenni ediyor; başta aziz milletimiz olmak üzere, müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.