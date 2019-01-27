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Başkan Cabbar'ın seçim çalışmaları devam ediyor

Develi Belediye Başkanı ve AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Develi Belediye Başkanı ve AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Sindelhöyük Mahallesinde Seyit Baltacı ve Fatma Ziyaret'in nişan merasimine katıldı. Daha sonraFadime-Gökhan ve Asiye-Mehmet çiftinin düğününe katılan Cabbar, genç çiftlere mutluluklar diledi.


Başkan Cabbar ayrıca, halı sahada maç yapan gençleri de ziyaret ederek, maçın başlama vuruşunu yaptı.

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